È stata avviata una raccolta fondi per installare nuovi pannelli solari destinati alle famiglie in difficoltà, come parte di un’iniziativa sostenuta dalla Caritas Diocesana di San Severo con il supporto di una fondazione nazionale. La campagna rientra nel progetto “Energia di Speranza”, volto a contrastare l’aumento della povertà energetica nella regione. La promozione mira a fornire un aiuto concreto alle famiglie fragili.

L'iniziativa della Cers di San Severo 'Energia di Speranza' per ampliare l'impianto fotovoltaico della Caritas di San Severo, così da garantire energia pulita e bollette più leggere per le famiglie in difficoltà Attraverso la Cers ‘Energia di Speranza’, continua la battaglia avviata dalla Caritas Diocesana di San Severo con il supporto di Fondazione con il Sud, contro la povertà energetica in continua crescita. “Purtroppo - spiega il Direttore della Caritas di San Severo, don Andrea Pupilla - tante famiglie vivono una dura realtà quotidiana, che a volte le porta anche a scegliere, in pieno inverno, se accendere il riscaldamento o fare la spesa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Povertà energetica in aumento, nuovi pannelli solari per aiutare le famiglie fragili: al via una raccolta fondi

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