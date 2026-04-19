Morto sul lavoro a 45 anni | una raccolta fondi per aiutare i figli di Massimiliano

Un uomo di 45 anni è deceduto mentre lavorava, lasciando sei figli. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra familiari e amici. Per aiutare i figli a fronteggiare la perdita, è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma online GoFundMe, promossa dagli amici e dal fratello della vittima. La campagna mira a sostenere i figli nel loro percorso di fronte a questa tragedia.

Restano il dolore e lo sgomento per una tragedia che ha privato 6 figli del loro papà. Al sostegno fatto di abbracci, silenzi e vicinanza si è affiancato anche quello concreto: sulla piattaforma GoFundMe gli amici e il fratello di Massimiliano Lauro hanno lanciato una raccolta fondi con.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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