È Chiara Tenore la 22enne morta nell'incidente tra auto e camion a Sermoneta gravissimo il cognato

Venerdì 27 marzo si è verificato un incidente tra un’auto e un camion a Sermoneta. Nell’incidente ha perso la vita una giovane donna di 22 anni. Il cognato della vittima si trova in condizioni molto gravi. La dinamica dell’incidente e le cause sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Incidente tra auto e camion a Sermoneta venerdì scorso 27 marzo, Chiara Tenore è morta a 22 anni, gravissimo suo cognato. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incidente a Sermoneta, morta Chiara Tenore: l’impatto all’incrocio non lascia scampo, grave il cognatoIncidente a Sermoneta: cosa è successo all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata Un impatto violentissimo, poi la tragedia. Leggi anche: Chiara Tenore muore a 22 anni in un incidente tra la sua auto e un camion Tutti gli aggiornamenti su Chiara Tenore Temi più discussi: Chiara si schianta contro un camion e muore a soli 22 anni: gravissimo il cognato in auto con lei; Chiara Tenore muore a 22 anni in un incidente tra la sua auto e un camion; SCONTRO VIOLENTO TRA AUTO E CAMION: MUORE A 23 ANNI CHIARA TENORE; Incidente a Sermoneta, muore una ragazza: è Chiara Tenore. Scontro tra auto e camion, muore Chiara Tenore di 23 anniDrammatico incidente stradale nelle prime ore della sera di oggi nella zona industriale di Sermoneta, non lontano dal confine col territorio di Latina Scalo: Chiara Tenore, 23 anni ancora da compiere, ... latinaoggi.eu Incidente mortale, accertamenti sulla velocità del camionSegni della frenata sull’asfalto: il mezzo pesante non rispettava il limite di 30 km orari. Ma la segnaletica è carente all’incrocio dove ha perso la vita Chiara Tenore ... latinaoggi.eu Scontro fra auto e camion, muore la 23enne Chiara Tenore. Gravissimo il cognato - facebook.com facebook