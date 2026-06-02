Durante una riunione, sono stati registrati scontri verbali tra Ibrahimovic e il nuovo presidente del club. La discussione si è svolta in modo acceso e diretto, senza filtri. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata sulla strategia futura del club, mentre i dirigenti stanno valutando diverse opzioni per l'organizzazione interna. La situazione resta sotto osservazione, con i protagonisti coinvolti che non hanno rilasciato commenti pubblici.

Momento di caos nel Milan: dopo che la stagione con Massimiliano Allegri è finita con un fallimento (niente Champions League), Gerry Cardinale ha fatto fuori tutto l'organigramma del Milan, allenatore compreso. Siamo già ai primi giorni di giugno e non c'è certezza sul futuro del Milan. A gettare ulteriori dubbi ci ha pensato il giornalista Matteo Moretto con il suo ultimo video su YouTube. "Calvelli ha preso il posto di Furlani da un punto di vista di firme. Vedremo se saranno ad interim, oppure no". Ricordiamo che Furlani non è più l'amministratore delegato del Diavolo, con Calvelli (già presente nel CDA rossonero) che ha preso le sue deleghe, almeno per il momento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto rivela: “Ci sono stati dei faccia a faccia accesi tra Ibrahimovic e Cardinale”

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