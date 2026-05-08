Il Segretario di Stato americano ha incontrato oggi la premier italiana in un incontro ufficiale. La visita segue un precedente colloquio con il Papa e fa parte di un tour in Italia. L’obiettivo dichiarato è rafforzare i rapporti tra i due paesi. L’incontro si è svolto in un contesto di relazioni diplomatiche e si inserisce nelle attività previste dal viaggio del rappresentante degli Stati Uniti nel paese europeo.

Dopo il faccia a faccia con Papa Leone XIV, oggi il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha continuato il suo tour italiano con l’attesissimo incontro con la premier Giorgia Meloni, in quello che potremmo definire un tentativo di ripristinare i rapporti tra Roma e Washington. Una visita che ambienti di governo hanno definito “di cortesia”, che arriva però in un momento storico di tensioni dopo i numerosi attacchi del Presidente Donald Trump contro l’Italia, rea di aver limitato in parte l’utilizzo delle basi americane per la guerra all’Iran e restia a farsi coinvolgere nella guerra mediorientale. L’incontro tra Rubio e Meloni. E’ iniziato poco dopo le 11:30 il bilaterale tra Meloni e Rubio.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rubio incontra Meloni, il faccia a faccia per ricucire i rapporti tra Italia e Stati Uniti

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