Matteo Arnaldi ha vinto una partita lunga 5 ore e 25 minuti contro Frances Tiafoe al campo Suzanne Lenglen. La sfida si è conclusa con il punteggio di 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Dopo aver perso i primi tre set, Arnaldi ha rimontato nel quarto e quinto, conquistando la vittoria al quinto set. Ora affronterà il suo prossimo avversario in un derby con un altro italiano.

C’è il dulcis in fundo, e che meraviglia. Matteo Arnaldi, nella gara serale al campo Suzanne Lenglen, vince dopo 5 ore e 25 minuti la gara contro l’americano Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Un incredibile tris di italiani ai quarti di finale del Roland Garros, mai successo prima, e mercoledì si giocherà proprio il derby tra i due Matteo, Arnaldi e Berrettini. Il 25enne di Sanremo è stato strepitoso, indimenticabile, per quel che ha fatto vedere e soprattutto per la rimonta a Tiafoe dopo che sembrava essere tutto ormai perso nel quarto set. Oltre a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, ecco anche Matteo Arnaldi che da numero 104 del ranking sconfigge il numero 22 Atp. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Arnaldi.

© Ilgiornale.it - Monumentale Arnaldi: rimonta Tiafoe e vince un match epico al quinto set. Adesso sarà derby con Berrettini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arnaldi epico al Roland Garros: vince in rimonta la maratona con Tiafoe e ai quarti trova BerrettiniMatteo Arnaldi ha sconfitto Frances Tiafoe al quinto set dopo una lunga partita durata diverse ore, qualificandosi così per i quarti di finale del...

Roland Garros, immenso Arnaldi: rimonta Tiafoe e vince dopo 5 ore e mezzo. È ai quarti contro Berrettini: “Match irreale, spesso i sogni diventano realtà”Matteo Arnaldi ha superato Frances Tiafoe al quinto set dopo una partita durata cinque ore e mezza, qualificandosi per i quarti di finale del torneo.

Temi più discussi: Monumentale Arnaldi: rimonta Tiafoe e vince un match epico al quinto set. Adesso sarà derby con Berrettini; Roland Garros 2026: avanzano Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ok anche Auger-Aliassime; Arnaldi, impresa da leggenda al Roland Garros: rimonta Tiafoe dopo cinque ore e mezza e trova Berrettini nei quarti - LiveTennis.it.

Roland Garros, immenso Arnaldi: rimonta Tiafoe e vince dopo 5 ore e mezzo. È ai quarti contro Berrettini: Match irreale, spesso i sogni diventano realtàImmensa, pazzesca, clamorosa, irreale. Non c’è un aggettivo che probabilmente può descrivere alla perfezione la prestazione di Matteo Arnaldi contro Frances Tiafoe agli ottavi di finale del Roland ... ilfattoquotidiano.it

Monumentale Arnaldi: rimonta Tiafoe e vince un match epico al quinto set. Adesso sarà derby con BerrettiniApoteosi del 25enne di Sanremo che supera al quinto set, in una gara indimenticabile, l’avversario americano. Il miglior match della mia vita ... ilgiornale.it