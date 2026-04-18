Appuntamento al Tamburo Una mattinata di ‘lavori’ Previste ben sette batterie con 49 cavalli impegnati

Questa mattina si è svolto un nuovo appuntamento sulla pista del Tamburo a Monticiano dedicato all’addestramento del Protocollo Equino 2026. Sono state impiegate sette batterie, con un totale di 49 cavalli impegnati nelle sessioni di lavoro. L’evento ha visto la partecipazione di operatori e addestratori, che hanno seguito le attività previste nel programma odierno.

Nuovo appuntamento per i lavori di addestramento del Protocollo Equino 2026 oggi sulla pista del ‘Tamburo’ di Monticiano. Stamani a partire dalle 9,30 sono previste sette batterie per un totale di 49 cavalli impegnati in pista. La prima batteria, alle 9,30, vede la presenza di Etrinta (montato da Federico Fabbri), Figurino Riu (Alessandro Cersosimo), Fiammante (Salvatore Nieddu), Favoloso Oranesu (Antonio Siri), Figaro Fio (Gabriele Puligheddu), Epidemico (Alessio Bincoletto), Volpino (Giovanni Puddu). Alle 10 seconda batteria con Fuori Rotta (Silvano Mulas), Resilienza (Piero Masuri), Comancio (Antonio Francesco Mula), Estrella Olianesa (Andrea Sanna), Oceano da Clodia (Diego Minucci), Eros Orotellese (Gabriele Lai), Dorotea Dimmonia (Enrico Bruschelli).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Appuntamento al Tamburo. Una mattinata di ‘lavori’. Previste ben sette batterie con 49 cavalli impegnati Notizie correlate Lavori per il Brt a Bari, cento operai impegnati in sette cantieri: nuovi divieti a JapigiaContinuano i cantieri Brt nel quartiere Japigia: , finalizzata a consentire l’avanzamento dei lavori. Una mattinata di salute e solidarietà: in piazza Cavalli arriva il Lions dayNella mattinata di domenica 12 aprile in piazza Cavalli appuntamento con il Lions Day in collaborazione con il Comune di Piacenza. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Appuntamento al Tamburo. Una mattinata di ‘lavori’. Previste ben sette batterie con 49 cavalli impegnati; Alfio Antico: Il mio tamburo arcaico nasce dai setacci del grano; Tre Allegri Ragazzi Morti: maschere, estate e un incontro che sa di storia; Torre Annunziata, il Baba Sissoko Quartet all'istituto Guglielmo Marconi con Ethnos. Appuntamento al Tamburo. Una mattinata di ‘lavori’. Previste ben sette batterie con 49 cavalli impegnatiSi comincia intorno alle 9,30 per concludere più o meno all’ora di pranzo. Martedì 28 c’è Mociano, mentre a Monticiano si torna martedì 5 maggio. lanazione.it A Barchi ha preso il via il secondo appuntamento di “Borghi Invisibili” il progetto che mira a rilanciare i borghi attraverso mostre, didattica e iniziative. - facebook.com facebook Appuntamento il 19 aprile alle 20.30 su Rai 3. #Report x.com