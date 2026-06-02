Monti borseggiatrici in azione | derubano una donna incinta uscita dal ristorante

Due donne hanno derubato una donna incinta mentre usciva da un ristorante, approfittando di un momento di distrazione. Le borseggiatrici sono state sorprese dai carabinieri in borghese che pattugliavano la zona. Le due sono state fermate sul posto e portate in caserma. La vittima ha subito il furto senza conseguenze fisiche. Gli agenti stanno verificando eventuali altri episodi collegati.

L’avevano presa di mira e approfittando di un momento di distrazione erano entrate in azione. Le due borseggiatrici non avevano però fatto i conti con i carabinieri in borghese che stavano presidiando la zona.Il furto ai danni della futura mammaL’episodio si è verificato nel ponte del 2 giugno in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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