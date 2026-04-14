Ragazza incinta aggredita da dieci donne sulla Metro A di Roma | dietro l'attacco una faida tra borseggiatrici
Una ragazza di 24 anni incinta è stata presa di mira da un gruppo di dieci donne sulla metropolitana A di Roma, tra le fermate di Repubblica e Barberini. La giovane è stata colpita durante l'aggressione, che si presume sia legata a una faida tra gruppi di borseggiatrici. L'episodio si è verificato in un orario di punta, attirando l'attenzione di testimoni e delle forze dell'ordine.
Aggredita sulla metro A tra Repubblica e Barberini, una 24enne incinta, sospetta borseggiatrice, è stata picchiata da un gruppo di donne. L'aggressione sembra essere legata a una rivalità nel racket.🔗 Leggi su Fanpage.it
Rapina alla metro di Napoli, ragazza aggredita: arrestato un 17enneRapina nella serata di ieri, martedì 17 febbraio, davanti alla fermata “Centro Direzionale” della metropolitana di Napoli.
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