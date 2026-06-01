Una donna incinta si è svegliata nel cuore della notte trovandosi davanti a un uomo sconosciuto incappucciato nella sua camera da letto. Spaventata, ha deciso di scappare e si è lanciata dal balcone, riuscendo ad allontanarsi in salvo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito la donna e avviato le indagini. La polizia sta cercando di ricostruire l’accaduto e identificare l’autore dell’intrusione.

Si è svegliata nel cuore della notte e si è trovata davanti uno sconosciuto incappucciato nella propria camera da letto. Attimi di puro terrore per una giovane donna che, insieme alla sua bambina di pochi anni, si è ritrovata faccia a faccia con un ladro armato mentre si trovava nella propria abitazione. Le urla della donna hanno spezzato il silenzio della notte. Sorpreso dalla reazione della vittima, l’intruso ha scelto una fuga rocambolesca pur di evitare di essere bloccato, abbandonando in pochi secondi la casa dopo aver già messo le mani su denaro e oggetti di valore. Lo shock è stato particolarmente forte perché la donna è in gravidanza. Per questo motivo si è reso necessario l’intervento dei sanitari per verificare le sue condizioni e quelle del bambino che porta in grembo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ladro in camera da letto, paura per una donna incinta: fugge lanciandosi dal balcone

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