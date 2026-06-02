Droni e sistemi di sorveglianza 24 ore su 24 monitorano le aree verdi e agricole di Monterotondo per prevenire incendi. I droni sorvolano parchi e zone collinari, mentre mezzi speciali vengono impiegati nelle zone più impervie per intervenire rapidamente in caso di emergenza. La strategia prevede controlli continui e interventi tempestivi per limitare i rischi di incendi boschivi e di vegetazione.

? Punti chiave Quali parchi e aree agricole saranno sorvegliati costantemente dai droni?. Come interverranno i mezzi speciali nelle zone più impervie del territorio?. Quali tecnologie avanzate utilizzeranno i volontari per mappare il rischio?. Perché la collaborazione dei cittadini è fondamentale per prevenire gli incendi?.? In Breve 50 ore di volo e 10 ore con droni per sorveglianza aerea. 40 ore dedicate alla creazione di mappe di rischio aggiornate. Tre mezzi specifici Land Rover, Mazda e Isuzu per zone impervie. Monitoraggio settimanale nei parchi Gattaceca, Macchia del Barco, Nomentum, Marcigliana e Trentani. Monterotondo attiva la Campagna Antincendio Boschivo 2026 per proteggere parchi e aree agricole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monterotondo: droni e sorveglianza 24h contro il rischio incendi

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