In Toscana, sono stati stanziati contributi per l’acquisto di biotrituratori elettrici, con l’obiettivo di prevenire gli incendi nei boschi e limitare l’inquinamento da Pm10. La misura mira a ridurre l’uso di bruciatori di residui agricoli, che rappresentano una delle cause di incendi e di emissioni nocive. I fondi sono destinati a chi intende acquistare questa tipologia di attrezzature.

FIRENZE – Contrastare l’inquinamento da Pm10 e ridurre il rischio concreto di incendi dovuti ad abbruciamenti di residui agricoli. Con questo doppio obiettivo la Regione Toscana ha approvato il bando Biotrituratori elettrici 2026, finanziato con poco meno di 375mila euro dal decreto dirigenziale 9331 del 14 aprile scorso. “Con questo bando – spiega il presidente Eugenio Giani – la Regione Toscana tutela l’aria che respiriamo e previene gli incendi prima ancora che possano divampare. Abbruciare i residui agricoli non è solo una pratica dannosa per la qualità dell’aria, ma è anche un pericolo concreto per i nostri boschi e per chi li abita. Il biotrituratore elettrico è la risposta intelligente: trasforma uno scarto in una risorsa per il terreno, elimina le emissioni e spegne sul nascere il rischio di roghi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Contributi per l’acquisto di biotrituratori elettrici contro il rischio di incendi nei boschi

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