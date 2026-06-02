Montemurlo scippo alla fermata del bus | fermato un quindicenne

Notizia in breve

Un quindicenne è stato fermato dopo aver commesso uno scippo alla fermata del bus. I ragazzi sono fuggiti subito dopo l’aggressione, lasciando il derubato a terra. Le forze dell’ordine stanno cercando altri complici, ancora in fuga. La polizia ha individuato e fermato il minorenne, ma non sono stati forniti dettagli su come siano riusciti a scappare. Le indagini sono in corso per identificare eventuali altri coinvolti.