Un uomo di 60 anni è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava alla fermata del bus in piazza Napoli a Milano, domenica mattina. Dopo essersi accasciato a terra, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono risultate gravi e si trovano sotto stretta osservazione medica. La polizia ha avviato verifiche sull’accaduto.

È successo in piazza Napoli a Milano nella mattinata di domenica 29 marzo. Grave un uomo di 60 anni Il malore improvviso alla pensilina del bus, poi la corsa in ospedale. In codice rosso. Un uomo di 60 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Fatebenefratelli dopo essersi sentito male alla pensilina della 91 in piazza Napoli a Milano nella mattinata di domenica 29 marzo. Tutto è accaduto poco prima delle 7.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Ad accorgersi di quello che era successo sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il 118. I soccorritori, arrivati a sirene spiegate, hanno trasportato il 60enne al pronto soccorso del Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Si accascia a terra alla fermata del bus a Milano: gravissimo un 60enne

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