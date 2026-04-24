Follia maranza | spari in aria alla fermata del bus

Una scena inquietante si è verificata nel territorio vicino a Verona, precisamente nel Porto di Legnago, dove alcuni adolescenti hanno estratto un'arma e hanno sparato in aria davanti a numerosi studenti e passanti. La vicenda, ripresa e condivisa sui social network, mostra i giovani che, in un'area di attesa degli autobus, compiono un gesto che ha attirato l'attenzione di molti utenti online. Non ci sono ancora dettagli su eventuali conseguenze legali o interventi delle autorità.

Lascia decisamente senza parole la vicenda – divenuta virale grazie ai social network – che arriva dalla vicina provincia di Verona: più precisamente dal Porto di Legnago dove si vedono dei ragazzini con intorno numerosi studenti, che nel piazzale della fermata degli autobus estraggono una.🔗 Leggi su Trentotoday.it Torino, il video dell'arresto di Don Alì: il maranza che voleva invadere... Notizie correlate Spari alla fermata del bus a Porto di Legnago, le reazioni politicheIl video ha fatto rapidamente il giro dei social, trasformando la fermata degli autobus di Porto di Legnago nel teatro di un episodio che ha visto... Aggredita e scippata alla fermata del busSarebbe un uomo straniero l'aggressore di una donna di 50 anni avvenuta nottetempo.