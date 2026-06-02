Montella e il vincolo contrattuale pro-Roma

Vincenzo Montella aveva una clausola nel contratto che lo obbligava a rispettare un vincolo con la Roma. La clausola è stata mantenuta nascosta per diversi anni. Non sono stati resi noti dettagli specifici sul contenuto o sulla durata del vincolo. La presenza di questa clausola ha rappresentato un elemento costante nel rapporto tra l’allenatore e la società. La questione riguarda esclusivamente aspetti contrattuali e legali, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

La clausola pro-Roma custodita per anni da Vincenzo Montella racconta un legame che è stato sempre presente. A riaprire il discorso un retroscena che arriva dalla Turchia, dove l’ex attaccante guida la nazionale verso il Mondiale 2026. La clausola pro-Roma. A svelare il segreto è stato Ibrahim Haciosmanogiu, numero uno della Federcalcio turca, intervenuto ai microfoni di Fanatik. Il dirigente ha spiegato che l’Aeroplanino seguiva sempre la stessa regola. Infatti in ogni contratto pretendeva la libertà di partire all’istante qualora fosse arrivata una chiamata alla Roma. Una corsia preferenziale tutta sentimentale che, però, sulla panchina della nazionale non poteva trovare spazio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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