Nel 2015, l'allenatore stava per lasciare la Turchia per prendere la guida della squadra giallorossa. Il presidente della federcalcio turca ha rivelato che in ogni club in cui ha lavorato, l’allenatore ha inserito una clausola di uscita nel contratto nel caso arrivasse una chiamata dalla Roma. Nessun dettaglio sui termini specifici di questa clausola.

La Roma l'ha allenata solo per sei mesi prima di fare spazio a Luis Enrique. Era il 2011 e Vincenzo Montella aveva appena 36 anni. Se la cavò più che bene conquistando anche un derby e la qualificazione in Europa, dopo le dimissioni di Ranieri. Poi il suo nome è stato spesso accostato alla panchina giallorossa, in alcuni casi sfiorandola come nel 2015. Ma l’Aereoplanino, oggi ct della Turchia che andrà al Mondiale, alla Capitale è sempre legato considerati gli anni d’oro da calciatore che portarono anche al terzo scudetto. E la Roma è rimasta un pallino di Montella anche per il ruolo da allenatore. A confermarlo è stato Ibrahim... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Montella e la clausola pro Roma. Nel 2015 stava lasciando la Turchia per allenare i giallorossi

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