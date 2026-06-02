Foggia festeggia gli 80 anni della Repubblica | nelle parole del Prefetto l' orgoglio di una scelta che cambiò l' italia

Da foggiatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In una piazza affollata, la comunità ha celebrato l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta con bandiere tricolori e interventi pubblici. Il Prefetto ha espresso soddisfazione per il cambiamento storico avvenuto con questa scelta. La commemorazione ha coinvolto cittadini e autorità locali, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità dell’evento.

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In una Piazza Italia gremita e animata dal tricolore, la comunità ha celebrato questa mattina l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, rendendo omaggio a uno dei momenti più significativi della storia nazionale. Il 2 giugno 1946, infatti, attraverso il referendum istituzionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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