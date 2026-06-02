Monte Sant’Angelo Divieti ignorati sicurezza compromessa

Notizia in breve

Nella tarda mattinata del 2 giugno, a Monte Sant’Angelo, numerosi visitatori sono entrati in aree interdette, nonostante i cartelli di divieto. Le forze dell’ordine hanno riscontrato che molte persone hanno ignorato le restrizioni, causando potenziali rischi per la sicurezza. Le autorità hanno effettuato controlli e sanzionato alcuni individui, ma la presenza di visitatori nelle zone vietate ha continuato a rappresentare una minaccia alla sicurezza pubblica.