Monte Sant’Angelo Divieti ignorati sicurezza compromessa
Nella tarda mattinata del 2 giugno, a Monte Sant’Angelo, numerosi visitatori sono entrati in aree interdette, nonostante i cartelli di divieto. Le forze dell’ordine hanno riscontrato che molte persone hanno ignorato le restrizioni, causando potenziali rischi per la sicurezza. Le autorità hanno effettuato controlli e sanzionato alcuni individui, ma la presenza di visitatori nelle zone vietate ha continuato a rappresentare una minaccia alla sicurezza pubblica.
Nella tarda mattinata, durante i controlli sul territorio, giunti nella stradina che conduce alle spalle dell’ex Enichem, nell’agro di Monte Sant’Angelo, le Guardie Ambientali hanno constatato che la rete metallica del cantiere ENI REWIND S.p.A. era stata completamente divelta per consentire il passaggio degli autoveicoli diretti al mare.Si vuole ricordare a chi ha pensato di rimuovere quella barriera che non si tratta di un gesto innocuo né legale: quell’area è ancora un cantiere attivo, con divieti ben visibili e misure di sicurezza necessarie a tutela di tutti. Forzare un accesso chiuso significa esporsi a rischi seri e violare norme precise. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Monte SantAngelo, sparatoria in zona Piazza Duca dAosta, un ferito
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