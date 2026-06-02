Sul Monte La Croce sono stati trovati bossoli di calibro 12 e rifiuti, tra cui plastica e vetro, che deturpano il bosco. I bossoli sono stati rinvenuti in aree dove la caccia è vietata. I rifiuti sono sparsi tra gli alberi e sul terreno, compromettendo l’ambiente naturale. Non sono stati segnalati interventi di pulizia recenti. La presenza dei bossoli solleva dubbi sulla presenza di attività venatoria non autorizzata.

? Punti chiave Perché si trovano bossoli di calibro 12 nonostante la caccia sia chiusa?. Quali tipi di rifiuti stanno alterando l'ecosistema di Monte La Croce?. Chi sono i responsabili del degrado sistematico lungo i sentieri ternani?. Come può un escursionista trasformarsi da semplice visitatore in custode attivo?.? In Breve Presenza di bossoli calibro 12 nonostante la stagione venatoria sia attualmente chiusa.. Abbandono sistematico di lattine, bottiglie di vetro e plastica nei sentieri di Terni.. Necessità di trasformare escursionisti in custodi attivi del territorio umbro.. Il degrado ambientale richiede un intervento educativo per proteggere l'ecosistema locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte La Croce sotto assedio: rifiuti e bossoli sporcano il bosco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Monte Nerone sotto assedio: rifiuti edilizi abbandonati nel boscoSul Monte Nerone, tra Rocca Leonella e Secchiano, è stata segnalata la presenza di una discarica di rifiuti edilizi e pneumatici abbandonati nel...

Lecce, il castello Carlo V sotto assedio tra rifiuti e bivacchiA Lecce, il castello Carlo V si trova in condizioni di degrado, con rifiuti sparsi tra bottiglie di plastica, lattine, cartoni, coperte e sacchetti...

Argomenti più discussi: Campionato Europeo Baja. Baja Puglia & Lucania a Tosenovsky | Dueruote; Monte Compatri – Croce Rossa Comitato Tusculum, insediato il nuovo Direttivo: Mario Lepore eletto presidente.

L'iscrizione nella prima foto si riferisce alla Scalinata di Francia in Piazza di Spagna, quella che porta a Trinità dei Monti, realizzata sotto l'auspicio (e i finanziamenti) della corona francese rappresentata a Roma dal Cardinale Melchior de Polignac, arcivesco x.com

Costi troppo elevati, tramonta l'idea del tunnel di base sotto il Passo di Monte Croce CarnicoTramonta l'idea del tunnel di base sotto il Passo di Monte Croce Carnico. L'indicazione arriva dopo l'incontro tra l’assessora alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, e il ... rainews.it

Fatta esplodere la frana che bloccava il passo Monte Croce CarnicoPochi secondi e sparisce dalla vista la parete di calcare che incombeva sulla strada statale 52 bis per Passo Monte Croce Carnico chiusa dopo la frana dello scorso 2 dicembre. Per installare le ... rainews.it