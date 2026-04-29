Monte Nerone sotto assedio | rifiuti edilizi abbandonati nel bosco

Sul Monte Nerone, tra Rocca Leonella e Secchiano, è stata segnalata la presenza di una discarica di rifiuti edilizi e pneumatici abbandonati nel bosco. La situazione è stata documentata da diverse fonti locali, che hanno notato la presenza di materiali sparsi e accumulati in alcune zone della montagna. Nessuna azione è stata ancora intrapresa per rimuovere i rifiuti o identificare chi abbia compiuto l'abbandono.

? Cosa sapere Discarica di rifiuti edilizi e pneumatici abbandonata tra Rocca Leonella e Secchiano sul Monte Nerone.. I comuni di Cagli e Piobbico avviano lo smaltimento dopo la denuncia dell'associazione Birders.. Massimiliano Martinelli, fotografo naturalista di 58 anni e presidente dell’associazione Birders, ha denunciato un nuovo gravissimo episodio di profanazione ambientale lungo il versante del monte Nerone, dove una discarica abusiva è stata abbandonata nel tratto stradale che scende da Rocca Leonella verso Secchiano. Il ritrovamento della massa di rifiuti ingombranti è avvenuto grazie alla segnalazione di Lorenzo Marchetti, titolare...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Nerone sotto assedio: rifiuti edilizi abbandonati nel bosco Notizie correlate Rifiuti pericolosi abbandonati nel bosco. Scattano tre denunceCinquanta sacchi con all’interno scarti pericolosi sono stati abbandonati lungo una strada di campagna poco dopo la frazione Fornace, un... Rifiuti speciali abbandonati nel bosco, alcuni contenevano materiali pericolosi. Tre denunce a San Casciano Val di PesaSan Casciano Val di Pesa (Firenze), 23 febbraio 2026 – Cumuli di sacchi neri nascosti tra gli alberi, in un’area di pregio paesaggistico a pochi...