A Lecce, il castello Carlo V si trova in condizioni di degrado, con rifiuti sparsi tra bottiglie di plastica, lattine, cartoni, coperte e sacchetti abbandonati. La presenza di resti di bivacchi e altri materiali testimonia un persistente problema di abbandono e degrado nel sito storico. La situazione sembra peggiorare senza interventi immediati per il ripristino e la pulizia dell’area.

Bottiglie di plastica, lattine, cartoni, coperte abbandonate. E poi sacchetti, contenitori e resti di bivacchi. Dentro le bocche di lupo del Castello Carlo V non entra solo la luce: si annidano i rifiuti. E restano lì, incastrati tra le mura antiche, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in una discarica a cielo (e a pietra) aperto. Il degrado si insinua proprio dove non dovrebbe: nel cuore di Lecce, sotto gli occhi di cittadini e turisti, a pochi passi da viale Marconi. Le immagini parlano da sole. I corridoi interrati, visibili dalle grate, sono intasati. Sporcizia accumulata nel tempo, segno di una frequentazione impropria ma anche di una presenza che lascia tracce. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, il castello Carlo V sotto assedio tra rifiuti e bivacchi

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