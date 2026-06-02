Monte Bianco turista colpito da fulmine | soccorsi bloccati dal maltempo
Un turista polacco è stato colpito da un fulmine sul Monte Bianco, mentre un altro connazionale era con lui. Le operazioni di soccorso sono state rallentate dal maltempo e non sono ancora state completate. Il turista colpito non si trova in pericolo di vita. I soccorritori stanno lavorando per raggiungerli e stabilire le condizioni di entrambi.
È in corso un intervento del Soccorso Alpino valdostano sul Dente del Gigante, nella parte settentrionale del massiccio del Monte Bianco, per il recupero di due alpinisti polacchi, di cui uno colpito a una spalla da un fulmine. I due hanno riferito di essere in buone condizioni di salute. A causa delle condizioni meteo avverse, al momento è impossibile l'impiego dell'elicottero. Una squadra composta da soccorritori del Soccorso Alpino valdostano e del soccorso alpino della Guardia di Finanza ha effettuato un primo avvicinamento con la funivia Skyway ed è ora ferma al Rifugio Torino. Possibile l'intervento con tecnica alpinistica (comunque difficile in queste condizioni), ma al momento non è possibile raggiungere i due alpinisti in sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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