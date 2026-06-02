Monte Bianco turista colpito da fulmine | soccorsi bloccati dal maltempo

Notizia in breve

Un turista polacco è stato colpito da un fulmine sul Monte Bianco, mentre un altro connazionale era con lui. Le operazioni di soccorso sono state rallentate dal maltempo e non sono ancora state completate. Il turista colpito non si trova in pericolo di vita. I soccorritori stanno lavorando per raggiungerli e stabilire le condizioni di entrambi.