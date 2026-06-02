Fulmine colpisce un alpinista sul Monte Bianco soccorsi bloccati da maltempo

Da feedpress.me 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un fulmine ha colpito un alpinista sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco. L’incidente si è verificato durante un tentativo di salita, causando un infortunio a una spalla. Le operazioni di soccorso sono state ostacolate dal maltempo, che ha impedito l’intervento immediato. Il Soccorso Alpino Valdostano ha poi avviato le operazioni di recupero di due alpinisti polacchi coinvolti. Non ci sono altre informazioni sulle condizioni dei feriti.

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È stato effettuato un intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco, per il recupero di due alpinisti polacchi di cui uno colpito ad una spalla da un fulmine. Le operazioni sono state ostacolate dal maltempo che impedisce l’impiego dell’elicottero. I due scalatori hanno comunque riferito di essere in buone condizioni di salute ma di non poter proseguire. Una squadra di soccorritori è salita al Rifugio Torino in attesa di un miglioramento meteo per compiere l’intervento con tecnica alpinistica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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