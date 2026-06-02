fulmine colpisce un alpinista sul monte bianco soccorsi bloccati da maltempo

Notizia in breve

Un fulmine ha colpito un alpinista sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco. L’incidente si è verificato durante un tentativo di salita, causando un infortunio a una spalla. Le operazioni di soccorso sono state ostacolate dal maltempo, che ha impedito l’intervento immediato. Il Soccorso Alpino Valdostano ha poi avviato le operazioni di recupero di due alpinisti polacchi coinvolti. Non ci sono altre informazioni sulle condizioni dei feriti.