Tentata rapina a Locorotondo ferito imprenditore edile

Nella notte a Locorotondo, un imprenditore edile è stato ferito di striscio a una gamba da un colpo di arma da fuoco durante una tentata rapina. L'episodio si è verificato in pieno centro, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'evento o sui responsabili. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Un imprenditore edile di Locorotondo (Bari) è rimasto ferito di striscio a una gamba da un colpo di arma da fuoco esploso durante una tentata rapina avvenuta ieri notte. Secondo quanto si apprende, chi ha agito si sarebbe nascosto nel giardino dell'abitazione della vittima, che si trova in contrada Sei Caselle, per poi sorprenderla mentre stava rincasando. L'uomo, trasportato in ospedale, è stato dimesso dopo poco. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tentata rapina a Locorotondo, ferito imprenditore edile Articoli correlati Leggi anche: Altavilla Silentina, tentata rapina in una villa: ferito imprenditore Manovale rimase gravemente ferito per incidente in cantiere edile: assolto un imprenditore, condannato il fratelloI due erano stati rinviati a giudizio per lesioni colpose e per violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.