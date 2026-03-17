Sforzacosta si stringe intorno al ricordo di Marconi, noto imprenditore edile. Giovanni, descritto come una persona informata e disponibile, è stato un punto di riferimento nel settore. La sua figura è stata riconosciuta come quella di un costruttore di rilievo e di un appassionato lettore di quotidiani, sempre aggiornato sulle vicende del suo mondo.

"Giovanni è stato una persona al corrente di tutto, grande lettore dei quotidiani, sempre informato e molto alla mano oltre che un costruttore importante". È stato dato ieri l’ultimo saluto a Giovanni Marconi, imprenditore edile di Sforzacosta scomparso nei giorni scorsi a 82 anni. Marconi ha lasciato la moglie Lilli, i figli Lucia e Alessandro, i nipoti. Giovanni Dezi è stato suo amico per cinquant’anni, e lo descrive come "posato, legato al lavoro, molto colto ma anche scherzoso e ironico. Con la sua ditta è stato il costruttore più importante della zona, aveva la sua sede a Sforzacosta e contava cento dipendenti. Si occupavano di asfalti e calcestruzzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sforzacosta piange Marconi, storico imprenditore edile

Articoli correlati

Tutto il paese piange l'imprenditore edile Gino Franzelli, padre del sindacoRoccafranca piange la scomparsa di Luigi Giuseppe Franzelli, per tutti semplicemente Gino, stimato imprenditore edile della zona.

Leggi anche: Salerno piange l'imprenditore Fabrizio Scaramella: i funerali nel centro storico