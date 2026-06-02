Monreale, 2 giugno 2026 – Il Comune di Monreale ha celebrato questa mattina la solenne ricorrenza dell’80° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.Il sindaco Alberto Arcidiacono ha preso parte alla festa organizzata dalla Prefettura di Palermo. La cerimonia è iniziata innanzi al monumento rappresentativo della Libertà, raffigurante la “Vittoria alata”, in piazza Vittorio Veneto, dove il Prefetto Massimo Mariani, accompagnato dal Comandante della Legione Sicilia dei Carabinieri, Generale di Divisione Giuseppe Spina, ha passato in rassegna lo schieramento interforze, le rappresentanze militari e le associazioni combattentistiche. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale celebra l’80° Anniversario della Repubblica

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