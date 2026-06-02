Festa della Repubblica anche Cosenza celebra l’80° anniversario

Da gbt-magazine.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cosenza, in Piazza XI Settembre, si è svolta una cerimonia solenne per l’80° anniversario della Festa della Repubblica. Alla celebrazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni civili e militari, insieme alla cittadinanza. La manifestazione ha incluso un momento di commemorazione e alcuni interventi ufficiali, senza altre attività pubbliche o spettacoli.

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Festa della Repubblica: a Cosenza una celebrazione che unisce memoria, identità e impegno civile. L’80° anniversario della Festa della Repubblica è stato celebrato a Cosenza con una cerimonia solenne in Piazza XI Settembre, alla presenza delle istituzioni civili e militari e della cittadinanza. Una ricorrenza che, ogni anno, rinnova il senso profondo della scelta compiuta dagli italiani nel 1946 e il valore dei principi che fondano la nostra democrazia: libertà, partecipazione, responsabilità, servizio alla comunità. La Festa della Repubblica non è soltanto un appuntamento simbolico, ma un momento di consapevolezza collettiva. È il giorno in cui il Paese si riconosce nella propria storia e riafferma l’impegno a custodire e rafforzare le istituzioni repubblicane, cardine della convivenza civile e della vita democratica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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