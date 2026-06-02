mondo accademico in lutto per patriarca

Il mondo accademico e professionale piange la scomparsa di Sergio Patriarca, studioso di diritto commerciale di rilievo e collaboratore di un noto economista. Originario della Valtellina, Patriarca è stato riconosciuto come uno tra i più autorevoli nel suo campo. La sua morte ha suscitato un forte cordoglio tra colleghi e istituzioni accademiche.

Il mondo accademico e professionale piange la scomparsa del valtellinese Sergio Patriarca, tra i più autorevoli studiosi di diritto commerciale del Paese e stretto collaboratore di un altro convalligiano illustre, Giulio Tremonti. "Si è spento nella sua casa di Milano con accanto la carissima moglie Laura e nel cuore, ne sono certo, il verde delle montagne della Valtellina – ricorda il cugino Carlo Patriarca – A Sondrio era cresciuto e vi tornava sempre volentieri dopo una vita accademica e professionale tra Pavia, Milano e Varese, interrotta troppo presto dalla malattia. Era professore ordinario di Diritto commerciale all’ Università dell’Insubria da venticinque anni, ma Sergio con me preferiva parlare della vita privata e degli affetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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