L'università di Bologna ha annunciato la scomparsa di Fabio Roversi Monaco, giurista e professore emerito di Diritto amministrativo. È stato Rettore dell'ateneo e ha ricoperto incarichi di rilievo nel settore accademico. La sua figura ha avuto un ruolo importante nel definire l'identità del polo universitario romagnolo. La notizia ha suscitato cordoglio tra studenti, docenti e personnel amministrativo.

Fu l'architetto del sistema Multicampus, portando l'Alma Mater a Forlì e nelle altre sedi romagnole. Il ricordo di de Pascale: "Protagonista dello sviluppo della nostra regione" L’Università di Bologna perde il suo "Magnifico" per antonomasia. Si è spento Fabio Roversi Monaco, giurista insigne, professore emerito di Diritto amministrativo e, soprattutto, il Rettore che più di ogni altro ha plasmato il volto moderno dell'Alma Mater. Alla guida dell'Ateneo dal 1985 al 2000, Roversi Monaco non si è limitato a gestire l'istituzione, ma l'ha proiettata sulla scena internazionale, legando indissolubilmente il nome di Bologna al destino dell'istruzione europea. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Lutto nel mondo accademico: è morto Fabio Roversi Monaco, padre del polo universitario romagnolo

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