Lutto nello Sport | addio a Ciro D' Alessandro patriarca del Taekwondo in Irpinia

Nella provincia di Avellino si registra la scomparsa del Maestro Ciro D'Alessandro, una figura di rilievo nel mondo del taekwondo locale. Considerato un punto di riferimento per numerosi atleti e famiglie, D'Alessandro ha contribuito a diffondere e sviluppare questa disciplina nella provincia di Avellino. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il panorama sportivo della zona, che ricorda la sua lunga presenza e il suo impegno nel settore.

L'Irpinia perde uno dei suoi più grandi protagonisti dello sport. Si è spento il Maestro Ciro D'Alessandro, figura fondativa del taekwondo nella provincia di Avellino e punto di riferimento per generazioni di atleti e famiglie.La nascita e la crescita di una dinastia sportivaFu D'Alessandro il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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