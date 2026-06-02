Mondiali la Fifa rivoluziona il fuorigioco | niente più bandierine ‘in ritardo’
Per i Mondiali 2026, la Fifa sperimenterà un nuovo sistema per il fuorigioco che elimina l’uso delle bandierine tradizionali. La modifica prevede l’impiego di tecnologie avanzate per segnalare automaticamente le posizioni di fuorigioco, eliminando i ritardi nelle decisioni arbitrali. La sperimentazione si svolgerà durante le fasi di prova prima del torneo, con l’obiettivo di rendere più tempestivi e precisi i controlli sul campo. La novità riguarda anche l’uso di sistemi video per supportare le decisioni degli arbitri.
(Adnkronos) – Rivoluzione per il fuorigioco ai Mondiali 2026. La Fifa è pronta a testare proprio nella rassegna iridata, al via il prossimo 11 giugno in Stati Uniti, Messico e Canada, una nuova regola per quanto riguarda gli offside, in particolare per le chiamate 'ritardate', ovvero quando i guardalinee aspettano la fine dell'azione per alzare. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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