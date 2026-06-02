Mondiali la Fifa rivoluziona il fuorigioco | niente più bandierine ‘in ritardo’

(Adnkronos) – Rivoluzione per il fuorigioco ai Mondiali 2026. La Fifa è pronta a testare proprio nella rassegna iridata, al via il prossimo 11 giugno in Stati Uniti, Messico e Canada, una nuova regola per quanto riguarda gli offside, in particolare per le chiamate 'ritardate', ovvero quando i guardalinee aspettano la fine dell'azione per alzare. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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