L’AI per il fuorigioco semiautomatico ai Mondiali i dettagli mai visti finora con gli avatar 3D Collina e le novità Fifa | Ma i guardalinee non spariranno

I prossimi Mondiali di calcio, previsti nel 2026, si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico e saranno caratterizzati da innovazioni tecnologiche mai viste prima. Tra queste, l’introduzione di un sistema di intelligenza artificiale semiautomatico per il fuorigioco, che utilizza avatar 3D per analizzare le azioni di gioco. Nonostante le novità, il ruolo dei guardalinee rimarrà invariato, come confermato dagli organizzatori e dalla FIFA. La preparazione all’uso di queste tecnologie è già in corso, anche se i dettagli specifici sono ancora riservati.

I Mondiali di calcio 2026 devono ancora cominciare, ma c’è già una certezza: quelli che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico saranno i più tecnologici di sempre. La Fifa mette in campo per la prima volta l’ intelligenza artificiale. Cambia il modo di visualizzare il fuorigioco semiautomatico, una realtà consolidata in tutte le maggiori competizioni calcistiche del mondo. Con i Mondiali, si dirà addio alla visualizzazione semplice che si ha avuto finora, bidimensionale e fatta di due elementi: i «manichini» tutti uguali a rappresentare i giocatori e due linee (quella dell’attaccate e quella dell’ultimo uomo). Grazie a una collaborazione tra Fifa Innovation e Lenovo, arrivano gli avatar in 3D, che ricalcheranno le differenze fisiche dei vari calciatori. 🔗 Leggi su Open.online

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