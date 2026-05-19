Mondiali 2026 | l’IA crea avatar 3D per il fuorigioco della FIFA

Durante i Mondiali del 2026, la FIFA utilizzerà l’intelligenza artificiale per creare avatar 3D destinati a migliorare le decisioni sul fuorigioco. Questa tecnologia sostituirà i tradizionali manichini, che spesso risultavano imprecisi agli occhi degli arbitri. L’obiettivo è rendere più chiara e immediata la valutazione delle posizioni dei giocatori rispetto alla linea di fuorigioco. La novità si inserisce in un percorso di innovazione che coinvolge anche il monitoraggio digitale delle azioni di gioco.

? Domande chiave Come cambierà la percezione del fuorigioco con gli avatar 3D?. Perché i manichini standard venivano considerati imprecisi dagli arbitri?. Chi prenderà la decisione finale dopo l'analisi dei dati IA?. Quanto tempo risparmieranno i guardalinee grazie alla nuova tecnologia?.? In Breve Valerio Rizzo di Lenovo coordina lo sviluppo tecnologico per i Mondiali 2026.. Il chip nel pallone trasmette 500 informazioni al secondo durante il tocco.. Pierluigi Collina conferma il ruolo decisionale dei guardalinee nonostante l'IA.. Il sistema corregge le distorsioni visive tra giocatori da 170 a 190 centimetri.. La FIFA introdurrà l’intelligenza artificiale per la gestione del fuorigioco durante i Mondiali di calcio 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico, trasformando radicalmente la visualizzazione dei dati per gli arbitri e il pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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FIFA scans 1,248 World Cup players for AI avatars

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