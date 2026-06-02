La nazionale brasiliana è partita ieri sera verso gli Stati Uniti, dove tra meno di dieci giorni inizieranno i Mondiali 2026. L’aereo del team verdeoro è stato ufficialmente battezzato prima della partenza. La squadra, guidata dall’allenatore Carlo Ancelotti, si prepara a disputare la fase finale del torneo, che si svolgerà in Messico, Canada e Stati Uniti.

(Adnkronos) – Il Brasile 'battezzato' in vista dei Mondiali 2026. La Nazionale verdeoro allenata da Carlo Ancelotti è partita nella serata di ieri per gli Stati Uniti, dove tra meno di dieci giorni inizierà la rassegna iridata, ospitata insieme a Messico e Canada. Al momento della partenza però, l'aereo che trasportava i calciatori è stato,. L'articolo Mondiali, il Brasile parte e l’aereo viene. battezzato proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Come i brasiliani creano un pallone da calcio

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