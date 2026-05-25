Passeggero dimentica il power bank acceso in stiva e l' aereo viene dirottato

Notizia in breve

Un volo della compagnia easyJet, partito dall'Egitto e diretto nel Regno Unito, è stato dirottato all'aeroporto di Roma-Fiumicino. A bordo, un passeggero ha lasciato acceso il power bank in stiva, causando l'intervento delle autorità. L'aereo è stato fatto atterrare in sicurezza e le operazioni sono ancora in corso. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sulle conseguenze del dirottamento è stato comunicato.