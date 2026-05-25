Passeggero dimentica il power bank acceso in stiva e l' aereo viene dirottato

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un volo della compagnia easyJet, partito dall'Egitto e diretto nel Regno Unito, è stato dirottato all'aeroporto di Roma-Fiumicino. A bordo, un passeggero ha lasciato acceso il power bank in stiva, causando l'intervento delle autorità. L'aereo è stato fatto atterrare in sicurezza e le operazioni sono ancora in corso. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sulle conseguenze del dirottamento è stato comunicato.

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Un volo della compagnia aerea britannica easyJet, decollato dall'Egitto e diretto nel Regno Unito, è stato dirottato all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino. La decisione del pilota è arrivata dopo la confessione di un passeggero al personale di bordo sulla presenza di un power bank. 🔗 Leggi su Today.it

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