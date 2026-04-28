Scena surreale in Brasile | il campo si deforma e la gara viene fermata

Da gazzetta.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita del campionato brasiliano femminile tra le squadre Mixto e Fluminense, l’arbitro ha deciso di fermare il match all’inizio della ripresa. Sul terreno di gioco si è formata una bolla visibile, mentre una parte del campo ha iniziato a sollevarsi, creando una scena insolita e inattesa. La partita è stata sospesa per motivi di sicurezza, senza ulteriori dettagli sulla causa del fenomeno.

La sfida tra Mixto e Fluminense nel Brasileirão femminile è stata interrotta all’inizio della ripresa, quando una porzione del campo ha iniziato a sollevarsi creando una bolla visibile sul terreno di gioco. Le giocatrici si sono fermate immediatamente, mentre l’arbitro ha sospeso la gara per motivi di sicurezza. (X@lfpereira95).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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