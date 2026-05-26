Il procuratore Sottani avvia verifiche | Nessun uso senza autorizzazione
Il procuratore Sottani ha annunciato che sono in corso verifiche riguardo all’uso delle intercettazioni. Ha precisato che finora non si riscontrano utilizzi processuali effettuati senza l’autorizzazione prevista dalla legge. Le indagini mirano a chiarire eventuali irregolarità nell’utilizzo delle intercettazioni durante le indagini in corso. Nessuna comunicazione ufficiale conferma ancora eventuali irregolarità o violazioni.
PERUGIA - "Non risulta alcun uso processuale di intercettazioni espletate in difetto di autorizzazione ". Lo rende noto il procuratore generale di Perugia alla luce del confronto con il procuratore aggiunto, Gennaro Iannarone, e in relazione all’intervista rilasciata a La Verità dal difensore dell’avvocata Daniela Paccoi, accusata di concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. "Nell’ambito di questa indagine - ricostruisce Sottani - sarebbero state autorizzate intercettazioni dei colloqui con il cliente che, secondo quanto rappresentato dal difensore (l’avvocato Alessandro Cannevale, ndr), si sarebbero estese anche ad altri colloqui difensivi nonché a soggetti estranei al procedimento". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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