Il procuratore Sottani avvia verifiche | Nessun uso senza autorizzazione

Notizia in breve

Il procuratore Sottani ha annunciato che sono in corso verifiche riguardo all’uso delle intercettazioni. Ha precisato che finora non si riscontrano utilizzi processuali effettuati senza l’autorizzazione prevista dalla legge. Le indagini mirano a chiarire eventuali irregolarità nell’utilizzo delle intercettazioni durante le indagini in corso. Nessuna comunicazione ufficiale conferma ancora eventuali irregolarità o violazioni.