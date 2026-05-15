La prima giornata dei Mondiali di hockey su ghiaccio di Top Division 2026 si è svolta in Svizzera, con il Canada che ha vinto le sue partite e la Svizzera che ha battuto gli Stati Uniti. La competizione è iniziata con diverse sfide tra le nazionali di alto livello, attirando l’attenzione degli appassionati. Le partite si sono giocate in diverse sedi del paese, segnando l'apertura ufficiale del torneo. Le squadre partecipanti si preparano ora alle prossime sfide del campionato.

La prima giornata dei Mondiali di Top Division 2026 di hockey su ghiaccio si è ufficialmente aperta in Svizzera. Sono 4 le partite andate in archivio, 2 sul ghiaccio della Swiss Life Arena di Zurigo e 2 su quelle della BCF Arena di Friburgo: fra Girone A e Girone B (quest’ultimo quello di cui fa parte l’Italia), ecco come sono andate le cose. Girone A Parte bene nel suo percorso la Finlandia che regola 3-1 la Germania facendo valere la sua maggior forza. Lundell nel primo periodo mette subito le cose in chiaro, poi nel terzo segmento di gara arriva il botta e risposta sull’asse Puljujarvi-Loibl per il momentaneo 2-1, con i finnici a calare il tris risolutivo a meno di cinque minuti dalla fine con Raty. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: ai Mondiali ruggisce il Canada. La Svizzera manda al tappeto gli USA!

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