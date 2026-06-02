L’Iran ha annunciato la lista dei convocati per i Mondiali 2026, escludendo l’Italia dal torneo. Tra i giocatori selezionati figura l’attaccante Mehdi Taremi, ex giocatore dell’Inter, che parteciperà alla competizione. La squadra asiatica ha superato le qualificazioni, mentre le speranze italiane di partecipare al Mondiale si sono interrotte.

di Lorenzo Vezzaro L’Iran vola alla rassegna iridata spegnendo le speranze azzurre, tra i protagonisti l’attaccante Mehdi Taremi dopo l’addio a Milano. La notizia tanto temuta dai tifosi azzurri è ormai ufficiale: sono uscite le convocazioni per il Mondiale dell’ Iran, la selezione che l’Italia sperava potesse essere clamorosamente esclusa dal torneo per sperare in un miracoloso ripescaggio dell’ultimo minuto. La speranza della Federazione italiana è svanita del tutto e la squadra asiatica prenderà regolarmente parte alla rassegna iridata. Sotto la guida del commissario tecnico Amir Ghalenoei, la nazionale iraniana è pronta a darsi battaglia sul palcoscenico più importante, potendo contare su tutte le sue stelle principali. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mondiali 2026, l’Iran svela i convocati: sfuma il sogno ripescaggio per l’Italia e c’è l’ex interista Mehdi Taremi

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