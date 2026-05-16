Il sogno dell' Italia ripescata ai Mondiali sfuma incontro decisivo tra Fifa e Iran a Istanbul

A Istanbul si è tenuto un incontro tra rappresentanti della Fifa e dell’Iran in merito ai prossimi Mondiali del 2026. Durante la riunione è stata discussa la partecipazione delle squadre nazionali, con particolare attenzione alle possibili variazioni nelle qualificazioni. L’ipotesi di un ripescaggio dell’Italia nel torneo non è stata confermata, e non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali riguardo alle squadre già qualificate. La discussione si è svolta in un clima formale, senza ulteriori dettagli pubblicati.

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