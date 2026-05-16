Il sogno dell' Italia ripescata ai Mondiali sfuma incontro decisivo tra Fifa e Iran a Istanbul
A Istanbul si è tenuto un incontro tra rappresentanti della Fifa e dell’Iran in merito ai prossimi Mondiali del 2026. Durante la riunione è stata discussa la partecipazione delle squadre nazionali, con particolare attenzione alle possibili variazioni nelle qualificazioni. L’ipotesi di un ripescaggio dell’Italia nel torneo non è stata confermata, e non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali riguardo alle squadre già qualificate. La discussione si è svolta in un clima formale, senza ulteriori dettagli pubblicati.
L’ipotesi di un possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 sembra definitivamente tramontata. La Fifa ha infatti avviato un confronto diretto con la Federcalcio iraniana per garantire la partecipazione dell’Iran al torneo che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il segretario generale della Fifa Mattias Grafström incontrerà a Istanbul i vertici della federazione iraniana per discutere dei preparativi legati alla competizione, in programma dall’11 giugno al 19 luglio. Mondiali 2026, incontro tra Fifa e Iran I preparativi dell’Iran per il Mondiale Le partite dell’Iran negli Stati Uniti Perché sfuma il ripescaggio dell’Italia... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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