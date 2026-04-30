Mondiali 2026 il ripescaggio dell’Italia sfuma Fifa | L’Iran giocherà

Il Comitato organizzatore dei Mondiali 2026 ha confermato che l'Iran parteciperà alla competizione, che si svolgerà tra giugno e luglio nei tre paesi nordamericani. La Fifa, tramite il presidente Gianni Infantino, ha annunciato ufficialmente che l’Italia non sarà ripescata, sottolineando che l’Iran avrà il diritto di giocare. La partecipazione delle squadre sarà dunque definita dalle decisioni delle autorità calcistiche internazionali.

(Adnkronos) – "L'Iran giocherà i Mondiali, il calcio unisce il mondo". Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, spegne le speranze di ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 che tra giugno e luglio si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Infantino emette la 'sentenza' aprendo il Congresso della Fifa a Vancouver, in Canada. "L'Iran parteciperà ai Mondiali 2026 e naturalmente giocherà negli Stati Uniti", dice confermando le gare in calendario a Los Angeles e Seattle. Tramonta quindi l'ipotesi di un'esclusione della selezione asiatica per la guerra con gli Stati Uniti e, parallelamente, tramonta l'ipotesi di un'Italia ripescata per colmare un eventuale vuoto.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Italia ripescata ai Mondiali 2026 dopo il ritiro dell'Iran? Ecco la data della decisione FIFA sul ripescaggio e il gironeL'Italia può andare ai Mondiali 2026? Il regolamento della Coppa del Mondo 2026 attribuisce alla FIFA piena discrezionalità nella scelta di una... La FIFA respinge la richiesta dell’Iran per i Mondiali: lo scenario per il ripescaggio dell’ItaliaLa presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha rivelato che la richiesta iraniana di non giocare le sue partite dei Mondiali negli Stati Uniti è... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mondiale, l'idea-ripescaggio spacca l'Italia. Trump: Non ci penso più di tanto. VOTA il sondaggio; Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze; Italia sì, Italia no: ecco perché un ripescaggio ai Mondiali sarebbe una bestemmia; Mondiali 2026, l'Italia può davvero venire ripescata? Cosa dice il regolamento Fifa e le speranze azzurre. Mondiali 2026, il ripescaggio dell’Italia sfuma. Fifa: L’Iran giocherà(Adnkronos) – L’Iran giocherà i Mondiali, il calcio unisce il mondo. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, spegne le speranze di ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 che tra giugno e lugli ... pianetagenoa1893.net Rai e l’Italia ai Mondiali, svolta sul ripescaggio: Iran fuori e amichevoli annullateL’esclusione dei delegati iraniani dal congresso FIFA di Vancouver a meno di un mese e mezzo dall’inizio della Coppa del Mondo alimenta le speranze azzurre ... libero.it Ripescaggio Italia, c’è la svolta: l’Iran esclusa dal Congresso Fifa. Le quote sulla riammissione degli azzurri da 50,00 a 5,00 – Cosa sta succedendo L’eventualità di vedere la nazionale ai campionati mondiali non è più una suggestione lontana - facebook.com facebook E’ giusto che questa italia calcistica non vada mai più ai mondiali. Mi viene il vomito a sentire queste storie! x.com