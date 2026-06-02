Mondiale per Club 2029 | Napoli costretto alla rimonta il Psg
Il Paris Saint-Germain ha vinto la seconda Champions League consecutiva, influenzando anche il torneo mondiale per club del 2029. La squadra francese ha cambiato gli equilibri, costringendo il Napoli a una rimonta durante la competizione. È stata una partita in cui il PSG ha dimostrato di avere un impatto anche fuori dall’Europa, modificando le dinamiche del torneo mondiale per club. La vittoria del club francese ha avuto effetti evidenti sul resto della competizione.
MONDIALE PER CLUB 2029: NAPOLI COSTRETTO ALLA RIMONTA, PSG CAMBIA GLI EQUILIBRI. La seconda Champions League consecutiva conquistata dal Paris Saint-Germain non ha prodotto effetti soltanto in Europa. Il trionfo dei francesi ha infatti avuto conseguenze dirette anche sulla corsa alla qualificazione per il Mondiale per Club 2029. Grazie alla nuova vittoria del PSG, si libera infatti uno slot aggiuntivo assegnato tramite il ranking UEFA. Un dettaglio che modifica gli scenari per molte squadre europee, ma che al momento non cambia la situazione delle italiane più attardate. Attualmente Arsenal, Bayern Monaco, Barcellona, Liverpool, Inter,. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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