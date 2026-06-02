Notizia in breve

Il Paris Saint-Germain ha vinto la seconda Champions League consecutiva, influenzando anche il torneo mondiale per club del 2029. La squadra francese ha cambiato gli equilibri, costringendo il Napoli a una rimonta durante la competizione. È stata una partita in cui il PSG ha dimostrato di avere un impatto anche fuori dall’Europa, modificando le dinamiche del torneo mondiale per club. La vittoria del club francese ha avuto effetti evidenti sul resto della competizione.