Il PSG ha liberato un posto nel ranking mondiale per club, permettendo all’Inter di assicurarsi la qualificazione alla seconda edizione del torneo del 2029. La squadra nerazzurra ha mantenuto la sesta posizione nel ranking FIFA, garantendosi così il pass automatico. La decisione del club francese di non partecipare ha aperto uno slot che l’Inter potrà occupare, secondo le regole stabilite dalla FIFA. La qualificazione è ora quasi certa per i nerazzurri.

di Lorenzo Vezzaro I nerazzurri dell’Inter blindano la sesta posizione e vedono il pass per la seconda edizione del Mondiale per Club grazie al regolamento FIFA. Il trionfo del PSG, che ha battuto l’ Arsenal ai rigori in finale di Champions League, riscrive le gerarchie europee e accelera la corsa al Mondiale per Club 2029. La seconda vittoria consecutiva dei francesi ha un impatto diretto sulla graduatoria per la seconda edizione del mega torneo globale che, nel 2025, ha portato ben 31.4 milioni di euro nelle casse nerazzurre. Come spiegato da Calcio e Finanza, il club parigino era già qualificato in quanto vincitore della Champions 2024-2025. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mondiale per Club 2029 quasi sicuro per l’Inter: il PSG libera un posto nel ranking

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corsa al Mondiale per Club 2029: l’Inter vola nel ranking FIFA mentre Milan e Juventus dicono addio alla ChampionsL'Inter si qualifica per il Mondiale per Club 2029 grazie alla qualificazione alla prossima Champions League.

Mondiale per Club 2029, rivoluzione FIFA: il nuovo Ranking UEFA e i criteri di accesso. Cosa cambia per la competizioneLa FIFA ha annunciato nuovi criteri di accesso per il Mondiale per Club del 2029, con l’introduzione di un nuovo ranking UEFA.

Temi più discussi: TRIBUNA.COM * CHAMPIONS LEAGUE: MONDIALE PER CLUB 2029: LA CHAMPIONS MANCATA DA MILAN E JUVE SPIANA LA STRADA ALL'INTER, LA SITUAZIONE; Disastro Champions, reazione a catena Juve: spunta un'altra pioggia di milioni persi; Rinnovo fino al 2029 per il preparatore atletico Max Merazzi: La Lube è casa mia, i tifosi una famiglia; Mondiale per club 2029, l’Inter vede il pass: cosa cambia dopo i tonfi di Milan e Juve.

Mondiale per Club 2029, il Paris Saint-Germain regala un posto all'Europa x.com

Mondiale per Club 2029, il Paris Saint-Germain regala un posto all'EuropaCon il secondo trionfo consecutivo in Champions League dei parigini, si allarga a nove il numero delle partecipanti della UEFA ... fcinternews.it

Mondiale per club 2029, PSG libera un posto nel ranking: Inter quasi certa di esserciIl club nerazzurro è già sesto nella classifica del ranking con 76 punti in virtù del percorso in CL nel 2024-2025 ... msn.com

Il mio boot-studder ha finalmente lasciato il club - Isthmian per Prem. reddit