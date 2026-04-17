Una donna ha raccontato di essere sopravvissuta a un tentato omicidio, dichiarando di aver coperto tutti gli specchi della sua casa. La donna ha spiegato di aver subito un'aggressione da parte di uno sconosciuto, ma si trova in vita. In un'intervista, ha affermato di dover avere fiducia, anche se la sua situazione resta difficile. La vicenda si è svolta in una località della provincia di Sondrio.

Sondrio – “Sono viva, sopravvissuta a un tentato omicidio, ma non posso certo dire di sentirmi bene”. “Come stai?” se lo sente domandare decine di volte al giorno, tutti i giorni, da quel Venerdì Santo nel quale ha seriamente rischiato di finire ammazzata a pietrate per mano di un uomo che neppure conosceva. Aggredita mentre passeggiava non distante da casa, nella zona del ponte di Gombaro, a metà pomeriggio di una tiepida giornata di inizio primavera a Sondrio. Aggredita a sassate senza motivi, il marito: “Stava per essere uccisa” Per l’uomo - un 37enne richiedente asilo del Congo, incensurato, che quel giorno dopo l’aggressione si è...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sono sopravvissuta, ma ho coperto tutti gli specchi”. Parla la donna lapidata da uno sconosciuto: “Devo avere fiducia, non ho scelta”

Notizie correlate

“Ho provato ad avere figli, ma ho scoperto che non potevo. Ho lavorato, non ho avuto il tempo di dedicarmi alla famiglia. Poi è arrivato un uragano”: Jo Squillo si confessaA “Pechino Express” Jo Squillo si è lasciata andare ad un racconto privato e intimo sulla maternità.

“Non ho mai nascosto i ‘ritocchini’. La bocca non è venuta come avrei voluto ma ho imparato a conviverci. A Sanremo non ho la carta ma ‘le gambe d’identità’: parla Alba PariettiDritta e schietta come sempre, la conduttrice ha raccontato la sua prossima esperienza al Festival come inviata de La Vita in Diretta e ha parlato di...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Israele, sono 111.000 i sopravvissuti alla Shoah ancora in vita; Eleonora Palmieri, sopravvissuta alla strage di Crans-Montana: Le ustioni non sono considerate malattia grave, le spese sono a nostro carico. La chat con gli altri feriti; Edith Bruck, una scrittura a favore della vita; Madre e figlia morte avvelenate, per il fratello di Antonella Gianni Di Vita non c'entra, lo conosco.

Sono sopravvissuta, ma ho coperto tutti gli specchi. Parla la donna lapidata da uno sconosciuto: Devo avere fiducia, non ho sceltaSondrio, la professionista 54enne presa a sassate il Venerdì Santo da uno straniero ora in cella. La mia mente ha cancellato quasi 5 ore di vita. Doppia frattura alla mandibola: mangio solo cibi liqu ... ilgiorno.it

«Io sono sopravvissuta, gli altri sono morti o sono in galera» [Amanda Lear, BELVE] facebook