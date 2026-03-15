Dopo la vittoria in semifinale al Masters1000 di Indian Wells contro Alexander Zverev, Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa. Ha spiegato di aver avuto un problema alla schiena, ma ha comunque trovato fiducia nel servizio durante il match. Sinner si è detto soddisfatto della prestazione, anche se ha riconosciuto che il lavoro non è ancora concluso.

Soddisfatto della prestazione ma perfettamente consapevole che il lavoro non sia ancora finito. Così Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale al Masters1000 di Indian Wells contro Alexander Zverev. Il numero due del mondo ha mostrato serenità e lucidità, ma anche la chiara consapevolezza di avere davanti una grande occasione: conquistare il titolo nel deserto californiano, a patto di superare in finale Daniil Medvedev. Il tennista altoatesino continua a confermare la solidità del percorso intrapreso negli ultimi mesi, fatto di lavoro, adattamenti tecnici e miglioramenti costanti. La finale raggiunta a Indian Wells è un altro segnale della crescita di Sinner, sempre più competitivo ai massimi livelli del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner chiarisce: “Avevo un problema alla schiena, ma il servizio mi ha dato fiducia”

Articoli correlati

Arianna Fontana: “Avevo un problema alla lama in finale. Mio marito mi ha ‘come hai fatto a non cadere?’ “Arianna Fontana ha confezionato ieri sera al Forum di Assago una delle imprese più significative della sua meravigliosa carriera, confermandosi sul...

Fullkrug: “Felice della fiducia che mi ha dato il Milan. Mi sento bene, mi godo il momento”Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan proveniente in prestito dal West Ham, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset.

Aggiornamenti e notizie su Sinner chiarisce

Sinner chiarisce: Avevo un problema alla schiena, ma il servizio mi ha dato fiduciaSoddisfatto della prestazione ma perfettamente consapevole che il lavoro non sia ancora finito. Così Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale al Masters1000 di ... oasport.it

Sinner: Avevo crampi in tutto il corpo, sono rimasto calmo e sono stato fortunatoJannik dopo il successo in 4 set sullo statunitense Spizzirri: Oggi ho fatto molto fatica fisicamente. Ho avuto fortuna con la regola del calore, mi sono preso il mio tempo e ho iniziato a sentirmi ... gazzetta.it