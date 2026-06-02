P er anni il dolore durante i rapporti sessuali è stato associato quasi esclusivamente alla menopausa. Una conseguenza della carenza estrogenica, dell’invecchiamento dei tessuti o di particolari condizioni ginecologiche. Eppure oggi gli specialisti osservano sempre più spesso lo stesso problema in ragazze giovani, donne in età fertile e sportive, che finiscono per convivere con il dolore senza chiedere aiuto. Per vergogna, per imbarazzo o semplicemente perché pensano che sia normale. «Il primo messaggio che vorrei far passare è che il dolore non è mai normale », spiega la dottoressa Sabina Pelizzari, specialista in riabilitazione del pavimento pelvico e consulente riabilitativa nell ’unità operativa di chirurgia colonprocrtologica e del pavimento pelvico del Policlinico San Donato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Molte donne giovani convivono con il dolore durante i rapporti pensando che sia normale. Sabina Pelizzari spiega perché spesso la causa è nel pavimento pelvico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pavimento pelvico: spesso si scopre quando compaiono i primi segnali. Il Pilates aiuta a rinforzarlo in modo consapevole, migliorando postura, respiro e qualità del movimentoIl pavimento pelvico si rivela spesso solo quando si manifestano i primi segnali di debolezza o disfunzione.

Perché dovresti prenderti cura del pavimento pelvico anche prima delle gravidanzeMolte donne scoprono l'importanza del pavimento pelvico solo durante i corsi pre-parto, ma prendersene cura prima di concepire può fare la differenza.