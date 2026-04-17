Perché dovresti prenderti cura del pavimento pelvico anche prima delle gravidanze

Molte donne scoprono l'importanza del pavimento pelvico solo durante i corsi pre-parto, ma prendersene cura prima di concepire può fare la differenza. Questo muscolo, infatti, svolge un ruolo fondamentale nel sostegno degli organi pelvici e nella funzione della vescica e dell’intestino. Non è raro che si ascoltino poche informazioni al riguardo e che l’attenzione a questa parte del corpo venga trascurata fino a quando non si affrontano esigenze specifiche.

Alcune di noi, se non lo apprendono prima da internet, spesso sentono parlare di pavimento pelvico solo una volta entrate in un corso pre-parto. Ma il pavimento pelvico sta lì, ce l’abbiamo da sempre (e non solo noi donne, ce l’hanno tutti gli esseri umani). Tuttavia la poca consapevolezza rispetto a questa parte del corpo può comportare una trascuratezza: magari andiamo in palestra per allenarci, ma nessuno ci ha mai detto che è importante allenare anche il pavimento pelvico, e non solo quando si è in gravidanza. Cos’è il pavimento pelvico. Come accennato, è una parte del corpo, che si trova internamente tra la pelvi e il perineo. È formata da muscoli, scheletrici e lisci, e sostiene gli organi pelvici.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Video 2 - Propriocezione del pavimento pelvico in gravidanza e respirazione

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