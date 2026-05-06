Il pavimento pelvico si rivela spesso solo quando si manifestano i primi segnali di debolezza o disfunzione. Per rafforzarlo, molte persone si rivolgono a programmi di esercizio come il Pilates, che si concentra su movimenti consapevoli e controllo del respiro. Questo approccio può contribuire a migliorare la postura e la qualità del movimento quotidiano, offrendo una soluzione preventiva o riabilitativa.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Care lettrici, quante di voi conoscono davvero il pavimento pelvico? Ammetto di aver sempre sopravvalutato quanto conosciamo il nostro corpo, finché un giorno mi sono scontrata con la realtà chiedendo a mia mamma se, dopo i suoi tre parti, avesse mai fatto controlli specifici per valutare la salute del suo pavimento pelvico. Il suo sguardo perso mi ha fatto capire quanto ancora poco ne sappiamo di noi. Anche nel mio lavoro vedo spesso la stessa situazione: molte donne over 50 iniziano a interessarsene solo quando compare un problema, come piccole perdite o senso di peso, mentre le più giovani ne prendono consapevolezza spesso dopo il parto o quando avvertono fastidi durante alcuni movimenti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pavimento pelvico: spesso si scopre quando compaiono i primi segnali. Il Pilates aiuta a rinforzarlo in modo consapevole, migliorando postura, respiro e qualità del movimento

Pilates Routine Pavimento Pelvico: Isometria & Core Profondo (Riabilitazione Post Parto) | 15 Min

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