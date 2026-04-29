Dalla Regione oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 2025 2026

La Regione Siciliana ha stanziato oltre 22 milioni di euro, tra risorse statali e fondi regionali, destinati ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli studenti delle scuole medie e superiori nel 20252026. L’obiettivo è sostenere le famiglie e garantire il diritto allo studio, coinvolgendo un numero più ampio di studenti rispetto agli anni precedenti. La somma sarà distribuita ai Comuni per finanziare il servizio.

La Regione Siciliana rafforza il sostegno alle famiglie e al diritto allo studio degli studenti delle scuole medie e superiori, destinando oltre 22 milioni di euro, tra risorse statali e fondi regionali, ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e ampliando la platea.🔗 Leggi su Cataniatoday.it The Formula 1 Iceberg Explained, Vol. 4 Notizie correlate La Regione Siciliana stanzia oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 2025/2026La Regione Siciliana rafforza il sostegno alle famiglie e al diritto allo studio degli studenti delle scuole medie e superiori, destinando oltre 22... La Regione stanzia oltre 22 milioni per i buoni libro: alle medie contributi fino a 400 euroLa Regione rafforza il sostegno alle famiglie e al diritto allo studio degli studenti delle scuole medie e superiori, destinando oltre 22 milioni di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: FSE+ 2021–2027, la Regione programma 135 milioni contro povertà e disuguaglianze; Feampa, risorse per 22 milioni: la strategia della Toscana per pesca e acquacoltura; Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti gestori di Centri Estivi che intendono aderire al Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna; Dalla Regione oltre 1,5 milioni per opere idrauliche a Portoferraio. Dalla Regione 53 milioni per risanare gli alloggi pubblici sfittiLa Giunta di Regione Lombardia ha stanziato 53 milioni di euro per ristrutturare 1.700 alloggi di edilizia residenziale pubblica. ilgiorno.it Autismo: oltre 2,2 milioni dalla Regione per progetti di autonomia e inclusioneNon esistono standard univoci per trattare efficacemente i disturbi dello spettro autistico, ma progetti personalizzati di vita e di cura. Per questo ... piacenzasera.it Cooperazione internazionale, dalla Regione Umbria un’opportunità per le imprese Link alla notizia al primo commento - facebook.com facebook La Fondazione Piccolomini commissariata dalla Regione Lazio: "Non capiamo questa scelta, chiediamo chiarezza" ift.tt/OxtbzkA x.com